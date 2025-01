Marcella Rica fala sobre ex Vitória Strada no BBB 25

Marcella Rica falou da ex no BBB - Foto: Reprodução | Instagram

Marcella Rica decidiu comentar a confirmação da participação da ex-noiva, Vitória Strada, e do amigo Mateus Pires no BBB 25. A atriz e o arquiteto formam uma das duplas do camarote do reality show da Globo, que começa na próxima segunda-feira, 13.

Leia Mais:

>>> Gracyanne, que diz comer 40 ovos por dia, está confirmada no BBB 25

>>> Veja decoração do BBB 25 que homenageia a Globo

>>> BBB 25: Último idoso a participar do reality foi em 2017

"Eles vão arrasar", disse Marcella, que garantiu que mantém uma relação próxima com a ex-noiva. Eles também possuem um mesmo grupo de amigos.

Em entrevista à Quem, Vitória Strada, que curtiu o Carnaval 2024 com Marcella, afirmou que até trabalha com ela "A gente trabalha juntas ainda e espero ainda trabalhar muito com ela", explicou a famosa.

"A gente continua se amando muito, mas como amigas. Não é porque terminou uma relação de alguma forma que a nossa relação vai terminar por completo. A gente faz essa relação continuar de outra forma, como duas pessoas que se amam e torcem uma pela outra. Isso é o mais importante", disse.