BBB 25: Último idoso a participar do reality foi em 2017

Mãe e filho: Diogo Almeida e Vilma - Foto: Divulgação

A participante do BBB 25 Vilma, mãe do ator Diogo Almeida, surpreendeu os telespectadores ao ser revelada como sister da casa mais vigiada do Brasil. A carioca tem 68 anos e é estudante de nutrição. Ieda Wobeto, finalista do BBB 17, foi a última sister +60 a integrar o elenco do reality até então.

Quem é Diogo Almeida e Vilma?

O ator iniciou sua carreira artística aos 11 anos como modelo, formando-se em Artes Cênicas e, mais tarde, em Psicologia. Em 2007, participou da novela ‘Duas Caras’, da TV Globo. Em 2021, fez o filme argentino “Errante Corazón”. E na novela ‘Amor Perfeito’ interpretou seu primeiro protagonista na TV. No ano seguinte, participou do elenco do ‘The Masked Singer Brasil’, na TV Globo. Diogo também atua como psicólogo em uma clínica.

Vilma é casada. Se considera uma mulher determinada e uma amiga dedicada, que adora dar gargalhadas com amigos e familiares. Opta sempre pela alegria e não admite que falem em tristeza em momentos festivos. Hoje, é estudante de Nutrição, e fã declarada do 'Big Brother Brasil'.

O ‘BBB 25’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa tem previsão de estreia em 13 de janeiro.