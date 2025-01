Confirmada no BBB 25, Gracyanne Barbosa come 40 ovos por dia

Gracyanne promete causar por causa da alimentação - Foto: Divulgação | Globo

As irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna, naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estão confirmadas no BBB 25, que estreará na próxima segunda-feira, 13.

Apaixonadas por atividade física, elas contam que têm em comum gostar de mostrar suas rotinas saudáveis nas redes sociais. Em especial Gracyanne, que segue um estilo de vida regrado, com exercícios e dietas intensos. Ela já falou, por exemplo, que come 40 ovos por dia.

"A Giovanna é extremamente amável, carismática, faz amizade fácil e, como eu, adora dançar. Além de ser minha irmã mais nova, ela é a pessoa que eu trouxe para morar comigo quando tinha dez anos, para conquistar seus sonhos. Eu tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou, de tudo que já realizou. Tenho certeza de que ela vai agarrar e se jogar com tudo em mais essa oportunidade”, diz a famosa, sobre ter escolhido a irmã como sua dupla.

Modelo de fisiculturismo, a ex-dançarina do Tchakabum, grupo que integrou entre 1999 e 2008, também é conhecida pelo samba no pé na avenida, tendo sido rainha de bateria com passagem por diversas agremiações.

Quando deixou o Mato Grosso do Sul para morar sozinha no Rio, ainda adolescente, Gracyanne chegou a trabalhar por alguns anos como faxineira em uma academia, e aproveitava para malhar nas horas vagas. Formou-se em Direito pela UFRJ, mas nunca exerceu a profissão. Hoje acumula mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais e está solteira.