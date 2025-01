Vitória Strada, Gracyanne e Diego Hypólito estão no BBB, diz site

- Foto: Reprodução

O BBB 25 está perto da estreia e nomes famosos seguem sendo ligados como participantes no reality. A atriz Vitória Strada, a modelo fitness Gracyanne Barbosa e o ex-ginasta Diego Hypólito estarão entre os membros do grupo Camarote, conforme a colunista Carla Bittencourt do portal Léo Dias.

Vitória Strada entrará com um amigo que não é famoso. Já a ex de Belo convidou a irmã para ser sua dupla. Diego teria sido convidado junto com sua irmã, a também ginasta Daniele Hypólito, para entrar no programa.

Além deles, o ator Diogo Almeida também estaria no elenco dessa edição. O artista terá a mãe como dupla.

Baianos na disputa

A suspeita é de que os irmãos baianos Cristian Bell e Belle Daltro também já estejam de malas prontas para ir ao reality. Seguidores que estão acostumados com a frequência de stories dos blogueiros têm estranhado o sumiço dos dois, o que aumenta as especulações de que ambos estejam confinados para o programa.

Vale destacar que nesta quinta-feira (9) acontecerá o 'Big Day', dia em que os participantes da edição são anunciados. O reality começará no dia 13 de janeiro.