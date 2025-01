‘Belov: Uma Vida no Mar’ é destaque em festival espanhol

‘Belov: Uma Vida no Mar’ já conquistou de diversos prêmios internacionais - Foto: Divulgação

O curta documentário biográfico ‘Belov: Uma Vida no Mar’, uma produção de Tiago Abubakir em homenagem ao navegador ucraniano radicado na Bahia Aleixo Belov, foi indicado ao prêmio do júri Best Inspirational Film (Filme Mais Inspirador) do Barcelona Indie Awards, um dos principais festivais de cinema realizados na Espanha.

O júri da edição de 2025 é composto por duas personalidades de peso: Ivan Goldschmidt, diretor indicado ao Oscar, e Ian Sciacaluga, diretor e roteirista indicado ao Raindance.

O Barcelona Indie Awards acontecerá no dia 8 de fevereiro de 2025, em Barcelona. A programação do festival contará com a exibição dos filmes, Q&As e uma cerimônia de premiação. O evento é dedicado à celebração de obras expoentes do cinema mundial.

Com direção e produção de Tiago Abubakir, ‘Belov: Uma Vida no Mar’, que já conquistou de diversos prêmios internacionais, tem argumento de Abubakir e Luiz Humberto Campos e imagens de Leonardo Papini, Aleixo Belov e Abubakir.