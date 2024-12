Aleixo Belov lança primeiro volume de autobiografia

No total, serão três livros que integram a coletânea ‘Uma vida inteira de amor ao mar’, - Foto: Divulgação

O navegador e escritor Aleixo Belov lançará o primeiro volume de sua autobiografia nesta quinta-feira, 12, às 18h, no Yacht Clube da Bahia, em Salvador. No total, serão três livros que integram a coletânea ‘Uma vida inteira de amor ao mar’, que narra a vida de Belov, desde sua infância até suas maiores aventuras pelo mar. O evento é aberto ao público e contará com um coquetel para comemorar o lançamento com os admiradores de Belov e autoridades.

O lançamento marca um novo capítulo na carreira do autor, conhecido por suas viagens a bordo de um veleiro e por suas dez publicações anteriores que narram expedições marítimas e histórias de superação. Desta vez, o próprio Belov é o protagonista: ele compartilha memórias desde a chegada de sua família da União Soviética ao Brasil, as primeiras descobertas no mar baiano e suas experiências como engenheiro e mergulhador, incluindo a participação na construção da Ponte Rio-Niterói.

No prefácio, o cientista e professor Roberto Badaró destaca a profundidade inspiradora da obra. Para Badaró, a vida de Aleixo Belov é um exemplo para jovens e idosos que buscam propósito. "É aqui na Bahia que nasce sua paixão pelo mar, que vai descobrindo na convivência com amigos, pescando de arpão e nas viagens transoceânicas", escreve.

O livro também traz detalhes sobre a viagem de Belov a bordo da escuna Santa Cruz, em 1969, uma jornada desafiadora sem GPS ou radares modernos. Esse período foi crucial para forjar o espírito aventureiro do autor, levando-o a cruzar os oceanos e fundar o Veleiro Escola Fraternidade, onde formou jovens navegadores.

A proposta da autobiografia de Aleixo Belov é oferecer uma visão íntima de um homem cuja vida é dedicada ao mar. Para aqueles que sempre quiseram navegar “por outros mares”, como destaca Badaró.