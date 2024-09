Cineasta baiano celebra prêmios em festival: “Uma honra”

Curta-metragem narra a trajetória do navegador Aleixo Belov - Foto: Vinícius Schmidt

‘Belov: Uma Vida no Mar’, documentário biográfico dirigido pelo cineasta baiano Tiago Abubakir, foi premiado em duas categorias do ONA Short Film Festival: CAI Award (Melhor Filme) e Best Adventure (Melhor Aventura), sendo o único representante brasileiro no festival. A cerimônia de premiação aconteceu na Ilha de San Sevolo, em Veneza.

O curta-metragem narra a trajetória do navegador Aleixo Belov, um dos maiores aventureiros e navegadores da história do Brasil. Ele nasceu durante a Segunda Guerra Mundial na Ucrânia e é radicado em Salvador desde os seis anos.

Em entrevista ao Isso É Bahia, programa da Rádio A TARDE FM, Abubakir afirmou que vários aspectos fizeram o filme se destacar no festival. “Primeiro tem a história de Aleixo Belov, que é uma das figuras mais emblemáticas do universo do mar no Brasil, ele tem uma história única. É uma das biografias mais ricas que eu já li. Ele é uma das figuras mais multifacetadas que a gente tem na Bahia. Junto a isso, tem a maneira como a história foi contada, eu investi bastante na construção de uma narrativa sólida e sintética, porque se trata de um curta-metragem”, disse.

Segundo o cineasta, o que acabou surpreendendo o público e a crítica do festival foi o fato de, apesar de ser um curta-metragem, “o escopo da abordagem é muito grande e bem abrangente”. Ele disse ainda que “foi uma honra receber esses dois prêmios”.

[...] É um resumo da vida dele. No fim, acaba sendo uma homenagem a toda a carreira dele. Tiago Abubakir - cineasta

Engenheiro civil, navegador e autor de sete livros, Belov já deu cinco voltas ao mundo, sendo três delas sozinho, a bordo de seu próprio veleiro, Três Marias. Suas aventuras e contribuições para o estudo do mar estão eternizadas no Museu do Mar Aleixo Belov, localizado em Salvador.



Futuro

Na ocasião, o cineasta também falou sobre a possibilidade de fazer novos documentários. “O acervo [do Museu do Mar Aleixo Belov] tem de tudo, foto, vídeo, reportagens, uma infinidade de coisas. [Dá pra fazer] novos documentários, com novas propostas. A proposta [do primeiro documentário] foi retratar a vida dele como o maior navegador do Brasil. Mas como ele é uma pessoa multifacetada, dá para abordar a vida dele enquanto um grande engenheiro, empresário, e escritor. Tem tudo isso”, afirmou.

Abubakir disse ainda que o maior desafio na produção do documentário foi usar um material que não foi produzido especificamente para esse filme.

Ou seja, existe todo um trabalho de curadoria para extrair o valor cinematográfico desse material e criar uma obra digna de uma tela de cinema. Tiago Abubakir - cineasta

ONA Short Film Festival



Também em entrevista ao Isso É Bahia, a diretora do Museu do Mar Aleixo Belov, Larissa Nabuco, afirmou estar muito feliz com o sucesso do filme. Ela também destacou a importância do ONA Short Film Festival.

“É voltado para histórias de mudança de vida, esportes ao ar livre e conscientização ambiental. A história de Aleixo retrata muito isso. Ele é uma pessoa que veio de fora, que criou raízes em lugar diferente e que fez da sua vida e todo o entorno voltado ao mar”, destacou.

Enquanto fundação isso foi realmente incrível. A gente conseguiu levar a história e a missão da fundação para o mundo. Larissa Nabuco - diretora do Museu do Mar Aleixo Belov

A previsão é que uma pré-estreia de ‘Belov: Uma Vida no Mar’ em Salvador aconteça em outubro. O filme ainda não pode ser divulgado de forma massiva devido à política de exclusividade dos festivais.



O ONA Short Film Festival reuniu curtas sobre esporte, aventura e conservação ambiental, com um público que assistiu a 23 filmes ao ar livre, além de participar de workshops e colóquios com figuras renomadas do cinema e da preservação ambiental. O documentário foi o único representante brasileiro no evento.

O evento, realizado entre 5 a 7 de setembro, é promovido pela ONA Sounds e tem parceria com a UNESCO. A obra foi patrocinada pela Paraguaçu Engenharia e Rede Outlight, com apoio institucional da Fundação Aleixo Belov e WWI Brasil.