Festival internacional premia documentário sobre Aleixo Belov

Tiago Abubakir - Foto: Arquivo Pessoal

No último sábado (07), a cidade de Veneza recebeu a noite de premiações do ONA Short Film, festival internacional dedicado à exibição de curtas-metragens de várias partes do mundo. Único representante brasileiro na ocasião, a produção do diretor baiano Tiago Abubakir, “Belov: Uma Vida no Mar”, venceu em duas categorias.

O curta sobre o navegador radicado na capital baiana conquistou os prêmios CAI Award – dedicado ao melhor filme, de acordo com o Conselho Alpino da Itália – e Melhor Aventura (Best Adventure). Primeira obra documental de Tiago, a produção foi considerada a maior vencedora da noite.

“Só tenho a agradecer a todos os envolvidos nesse projeto ímpar, que está levando a história do nosso grande navegador, Aleixo Belov, diretamente de Salvador, para a comunidade internacional”,celebrou o diretor baiano, na ocasião.

Representando a Fundação Aleixo Belov no evento, a gestora Larissa Nabuco celebrou as vitórias de Tiago e também salientou que “essa premiação trará mais visibilidade para nossas ações e para a missão da Fundação Aleixo Belov, que é fomentar discussões sobre a preservação do meio ambiente, sustentabilidade e fomento à economia do mar”.

Entre os dias 05 e 07 de setembro, a Ilha de San Servolo recebeu mais de 1,5 mil pessoas para apresentações de filmes, workshop e outros eventos de divulgação de produtoras. A ocasião contou com a presença de diretores, roteiristas, empresários culturais e atletas de modalidades de aventura.