Aleixo e kirimure são campeões em Veneza

Aleixo Belov - Foto: Leonardo Papini / Divulgação

A conquista do prêmio principal de melhor filme e aventura, na categoria curta-metragem, pelo documentário “Belov: uma vida no mar” projeta kirimure (Baía de Todos os Santos) em alcance mundial como capital da Amazônia Azul.

A vitória obtida pelo precoce cineasta Tiago Abubakir, 21 anos, foi motivo de comemoração nas trocas de mensagens do cibergrupo kirimure, criado por ativistas marinhos.

Foi Aleixo Belov quem deu a notícia, ao acordar um dos fundadores do grupo, e articulista do jornal A TARDE desde 2008, Lourenço Mueller, o "grande artilheiro" do renomado "team" náutico.

- O efeito é a repercussão internacional da “maternidade navegante”, como o ucraniano de nascimento e baiano de coração costuma referir nossa kirimure - disse Lourenço Mueller.

Admirado por suas navegações em solitário no seu barco Três Marias, e mentor do Museu do Mar, no Santo Antônio, Aleixo Belov será proporcionalmente homenageado por seus camaradas de luta pelo privilegiado ambiente marinho, do qual transformou-se em liderança, alcançando a mística de uma criatura anfíbia, embora mais capacitada a viver no mar, vindo a terra firme apenas por necessidade.

As boas notícias não param de inundar o ambiente digital. No Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra, em parceria com a Marinha do Brasil, o projeto Baleia Jubarte mantém ponto fixo de avistagem de baleias no alto do Farol todos o dias das 9 às 18 horas: os visitantes podem utilizar binóculos com a orientação de equipe de pesquisadores. Já o Saveiro Clube da Bahia abriu inscrições para a 47ª edição da Regata Lixo Zero em 18 milhas náuticas, aproximadamente 33 quilômetros, envolvendo ações ambientais.

Ciranda do Saber

O Projeto Ciranda do Saber, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), é o destino perfeito para livros aguardando doação nos lares baianos. Criada em 2016, a iniciativa objetiva a troca e a doação de livros na Corte baiana, criando um ambiente propício à disseminação do saber e ao estímulo da educação continuada. As ações promovem o acesso à leitura e à informação, indo além das bibliotecas tradicionais e alcançando locais de grande circulação.?? Por meio do projeto, tanto servidores quanto o público externo podem contribuir com o acervo de livros disponíveis e de encontrar novas obras para enriquecer seu repertório intelectual.?