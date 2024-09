Documentário sobre Aleixo Belov será exibido em festival no Chile

“Belov: Uma Vida no Mar” - Foto: Divulgação

Após ser selecionado para festivais de cinema da Itália e dos Estados Unidos, o curta-documentário “Belov: Uma Vida no Mar” chegará aos cinemas chilenos, durante o Festival de Cine del Mar, que acontecerá entre os dias 08 e 11 de maio de 2025. Promovido pela Universidad de Concepción, junto ao Instituto Milenio de Oceanografia, o evento será no Universitario de Concepción e celebrará o mês do mar, com colóquios e premiações.

Com direção de Tiago Abubakir, fotografia de Leonardo Papipni e argumento de Luiz Humberto Campos, o curta conta a história do engenheiro, escritor e navegador Aleixo Belov, o qual já completou cinco voltas ao mundo em embarcações que ele mesmo construiu. A produção está concorrendo ao prêmio de “Melhor Curta-Metragem”. Para o diretor, Belov é extremamente importante para a preservação dos oceanos, na medida em que seus feitos trazem a discussão sobre preservação, biodiversidade do mar e o que ainda há de desconhecido na Amazônia azul.

“Em menos de um mês, fomos selecionados em três festivais internacionais de suma importância para o reconhecimento e promoção de projetos cinematográficos com temática ligada ao mar e à conservação ambiental. Estamos honrando o propósito primário do projeto: levar a imagem e a inspiradora história de Aleixo Belov diretamente da nossa cidade, Salvador – Bahia, Capital da Amazônia Azul, para a comunidade internacional”, conta Tiago Abubakir.