Daniel Rocha assume namoro com Vitória Strada após confirmação no BBB

Demonstrando apoio à amada, ele destacou expectativas sobre o desempenho de Vitória no reality - Foto: Reprodução

Daniel Rocha confirmou nesta quinta-feira, 9, o relacionamento com Vitória Strada, logo após o anúncio da participação da atriz no Big Brother Brasil 25. Em uma postagem emocionante no Instagram, o ator compartilhou detalhes da convivência do casal desde o início do relacionamento, no ano passado, e pediu respeito aos fãs diante do desafio do confinamento.

“Antes de você embarcar nessa nova jornada, assistimos às nossas séries favoritas juntos! Cozinhei o seu prato preferido, aquela massa que você adora e diz que só eu sei fazer! E acredite, já até fiz só para mim, para me sentir mais próximo de você, agora que está confinada”, escreveu Daniel em um carrossel de fotos.

Demonstrando apoio à amada, ele também destacou a expectativa pelo desempenho de Vitória no reality: “Não vejo a hora de te ver ganhando a liderança. Assim, poderei te mandar uma mensagem, um carinho! O coração está apertado aqui, mas certamente vai suportar 100 dias, ansioso para ter você de volta”.

Sobre os desafios que a atriz pode enfrentar no programa, Daniel pediu compreensão aos espectadores: “A todos que gostam de mim ou da Vitória, por favor, sejam gentis. Mesmo quando não simpatizamos com alguém, é importante manter a cordialidade, ainda que, nos dias de hoje, isso seja algo cada vez mais difícil”.

O ator também alertou para possíveis tentativas de interferência na relação do casal: “Sabemos que muitos vão tentar, de diferentes maneiras, gerar ruídos em nossa história. Uma história que estamos construindo de forma discreta, sempre visando preservar o amor de duas pessoas que compartilham a vida fora das câmeras. Então, nós dois temos um pedido importante a todos vocês: respeito, gentileza e amor”.

O BBB 25 tem estreia marcada para segunda-feira, 13.

Veja a publicação: