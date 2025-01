Resta uma vaga para dupla no 'BBB 25': escolha será feita pelo público

A dupla escolhida será anunciada ao vivo durante a estreia do programa - Foto: Reprodução

O Big Day chegou ao fim, mas o Big Brother Brasil 25 ainda reserva uma surpresa para os fãs. Além das 11 duplas já anunciadas nesta sexta-feira, 10, o reality show abre mais uma vaga para ser preenchida por uma dupla que será escolhida pelo público. Hoje, no programa Mais Você, Ana Maria Braga receberá três duplas candidatas, e uma votação será aberta para decidir quem entrará na competição.

Leia mais:

>> BBB 25: suposta rivalidade entre baiana e Gracyanne Barbosa vem à tona

>> Diego e Daniele Hypólito confirmados no BBB 25: Tudo sobre os ginastas

>> BBB 25: baiana Aline é acusada de dar golpe por blogueira

Durante o Big Day, Tadeu Schmidt, responsável pelo comando do BBB 25, adiantou o perfil dos participantes: “Posso dizer que temos uma dupla de mãe e filho, uma com mãe e filha, e outra com sogra e genro”, contou.



A dupla escolhida será anunciada ao vivo durante a estreia do programa, marcada para a próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro. Essa é a primeira vez que o BBB realiza essa dinâmica, aumentando a expectativa para a 25ª temporada do reality.