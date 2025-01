BBB 25: baiana pediu exoneração da Polícia Militar antes de entrar no reality

Aline Patriarca tem mais de 350 mil seguidores no Instagram - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A soteropolitana e policial militar da Bahia, Aline Patriarca, está participando do BBB25 junto com o amigo Vinícius, de Nazaré, do Recôncavo Baiano. Ela, que atuava no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), pediu exoneração da corporação antes de entrar no reality show. A informação foi confirmada pela Polícia Militar neste sábado, 11.

Leia Também:

>> BBB 25: baiana Aline é acusada de dar golpe por blogueira

>> BBB 25: Conheça a baiana Aline, que é da PM e faz sucesso na web

Formada em Direito, Aline Patriarca foi aprovada para fazer parte dos quadros da PM há dois anos e cumpria estágio probatório. Além de policial, ela é influenciadora digital e conta com mais de 350 mil seguidores no Instagram.

Em nota enviada à imprensa, a PM informou que o pedido de exoneração está em tramitação. 'Destacamos, portanto, que, durante sua participação em programa de televisão, a Soldado Aline Patriarca não terá mais vínculo funcional com a Instituição'.

Os confinados já estão em pré-confinamento desde sábado, 4, em um hotel. A premiação da temporada ainda não foi revelada pela emissora, aumentando a expectativa do público. Sob o comando de Tadeu Schmidt, reality estreia na segunda-feira, 13.