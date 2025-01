"Tenho língua de ladeira": conheça dupla baiana que disputa vaga no BBB

Joseane e Cléber disputam vaga no BBB 25 - Foto: Wallace Carvalho / Gshow

Representando a Bahia, mãe e filho, Joseane, 41, e Cléber, 24, estão na disputa para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Técnica de enfermagem, Joseane sonha com o BBB desde a primeira edição e escolheu o filho primogênito como parceiro nessa jornada: “Sonho com isso desde a primeira edição".

Joseane, que enfrentou desafios ao deixar o interior da Bahia para criar Cléber na capital, expressa orgulho pelo filho: “Na mala, só levei um cobertor, uma garrafa térmica e dois copos de alumínio". Hoje, ele é professor de Geografia e, durante o confinamento, foi convocado em um concurso público: “Vou ser professor do Estado da Bahia".

A relação entre eles é de parceria e cumplicidade, mas não livre de atritos: “Ele tem um temperamento oposto ao meu. É aquele sereno que irrita, sabe? Ele fala que eu sou muito agitada.” Cléber também brinca sobre a conexão: “Jose Furacão é a tampa da minha panela.”

Quem é Joseane?

A técnica de enfermagem é alegre, comunicativa e não foge de conflitos: “Odeio planta. A gente precisa se posicionar no mundo.” Apesar de assumir ser mandona, destaca que faz amizades com facilidade: “Meu problema é que eu gosto de me meter na vida dos outros. Tenho ‘língua de ladeira’. Não consigo ficar calada.”

Quem é Cléber?

Cléber se considera competitivo e comprometido com as provas: “Detesto gente pirracenta.” Mais calmo, ele revela ser um bom ouvinte, especialmente de fofocas: “Gosto de ouvir fofoca, ouço de canto aqui, ouço de canto ali, mas não dou minha opinião".

Para evitar atritos, eles prometem evitar que afinidades externas afetem a sintonia na casa: “A gente já conversou sobre isso e vamos fazer o possível para não permitir que nossas amizades interfiram na nossa relação,” afirmou Cléber.