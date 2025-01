BBB 25 terá duas fases e robô fofoqueiro para interferir no jogo

BBB 25 terá novidades - Foto: Divulgação | Globo

O BBB 25 virá com grandes novidades na Globo a partir de segunda-feira, 13. O programa será dividida em duas fases. Na primeira parte, a edição será constituída por duplas.

Nesta etapa, as estratégias e as eliminações dos participantes serão feitas em dupla. Na segunda fase da atração, as duplas serão desfeitas e, no final, apenas uma pessoa poderá ser dada como campeã da temporada.

"Todos entrarão em dupla e o jogo vai ter algumas fases. Na primeira fase, é como se a dupla fosse uma pessoa só: dupla de líder, dupla de anjo e eliminados em dupla no início da temporada", disse o diretor Rodrigo Dourado, em coletiva de imprensa.

Entre as principais novidades da temporada está "Seu Fifi", que será o robô fofoqueiro do BBB 25. Ele vai filmar e registrar conversas entre os participantes. A intenção é mostrar algumas coisas de acordo com a escolha do público.