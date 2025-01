Belo e Gracyanne juntos no BBB 25? Diretor quer encontro na casa

Belo e Gracyanne poderão se reencontrar no BBB - Foto: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa está confirmada para o BBB 25 e poderá ser surpreendida pelo seu ex-marido no reality. A revelação foi feita por Rodrigo Dourado, diretor do gênero Reality Show na Globo, que deu pistas sobre o assunto em coletiva de imprensa.

"Amo o Belo. O Belo tem que vir", indicou o novo 'Big Boss', ao ser questionado sobre artistas que podem fazer shows dentro do programa.

Apesar de causarem com a separação no ano passado, Belo e Gracyanne já demonstraram que se dão e até passaram o último Natal juntos.

As festas das quartas-feiras do BBB 25 continuarão sendo as comemorações especiais dos líderes. No entanto, neste ano, os eventos poderão ter as presenças de um artista convidado e uma participação especial.