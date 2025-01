Participante do BBB 25 é acusado de liderar esquema de pirâmide

Marcelo Prata está confirmado no BBB - Foto: Reprodução | Instagram

Marcelo Prata, anunciado na última quinta-feira, 9, como participante do BBB 25, já está no meio de uma grande confusão. Ele é acusado de liderar um esquema de pirâmide financeira que causou prejuízos milionários.

De acordo com informações do colunista Gabriel Perline, o futuro brother atuava como representante da Unick Academy no Amazonas, uma empresa que prometia retornos financeiros elevados aos investidores.

Em 2020, a empresa foi alvo da Operação Lamanai, da Polícia Federal, que levou à prisão 10 pessoas. Marcelo não foi detido, mas acabou acusado de captar investidores que sofreram perdas significativas.

A Unick Academy atual no Brasil prometendo retornos de 100% sobre o valor investido em até seis meses, mas deixou várias pessoas sem dinheiro.

A Polícia Federal desmantelou a empresa, deixando inúmeros investidores no prejuízo, que totalizou cerca de R$ 12 bilhões. Marcelo Prata era líder regional do empreendimento. A equipe dele não se manifestou sobre o caso.