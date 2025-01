Diretor do BBB 25 dispara contra Gracyanne e os 40 ovos por dia

Gracyanne Barbosa passará sufoco no BBB - Foto: Reprodução | Intagram

Gracyanne Barbosa não esconde que poderá ter problemas com a alimentação restrita no BBB 25. A famosa tem uma dieta rigorosa que conta, inclusive, com 40 ovos por dia.

Em entrevista ao Portal LeoDias, o diretor Rodrigo Dourado deu um recado para a influenciadora: “Nem no vip vai ter 40 ovos para você, Gracyanne!”.

A musa fitness já contou algumas vezes que precisa de quatro dezenas de ovos para bater a meta proteica.

O novo big boss garantiu que não ajudará Gracyanne Barbosa no reality: “Quando ela topou o convite eu perguntei se ela não iria comer os quarenta ovos. E ela falou: ‘se precisar, não vou'".

Ele ainda disparou: “Acho que pode ter treta até no vip. Não tenho 40 ovos para dar para ela. Ela que se vire”.