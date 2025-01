BBB 25 terá apartamento do Líder e prêmio de até R$ 6 milhões

BBB 25 terá novidades - Foto: Divulgação | Globo

O BBB 25 estreará na segunda-feira, 13, com novidades. Diretor geral do programa, Rodrigo Dourado explicou à imprensa que o valor do prêmio em dinheiro seguirá as mesmas condições que já vêm sendo adotadas em anos anteriores.

Leia Mais:

>>> Participante do BBB 25 é acusado de liderar esquema de pirâmide

>>> Gracyanne Barbosa entra no BBB 25 com dívida de R$ 200 mil; entenda

>>> Ex-noiva de Vitória Strada reage à confirmação da atriz no BBB 25

"Nosso prêmio pode alcançar a margem de R$ 3 milhões, como nós já temos feito em outros anos. Tem uma dinâmica especial: em alguns momentos da temporada, junto do nosso parceiro que oferece esse prêmio, os participantes serão submetidos a alguns dilemas, que podem impactar, sim, o prêmio", comentou.

Segundo o profissional da Globo, o vencedor poderá levar até R$ 6 milhões, somando o valor final e prêmios.

"Esse prêmio maravilhoso, espetacular de R$ 3 milhões, somado a todas as outras premiações, que estarão em disputa, nesses 100 dias, já passam, hoje, [...] uma marca acima de R$ 6 milhões de reais", detalhou.

Além disso, o programa contará com uma novidade envolvendo o líder. O grande vitorioso da semana ficará em um apartamento exclusivo, com cozinha e geladeira próprias. Além disso, haverá regalias inéditas nesta edição.