"Quer justificar possível derrota", diz presidente da Juazeirense sobre Fábio Mota

Após críticas de Fábio Mota, presidente do Vitória, ao gramado do Estádio Adauto Moraes, o presidente da Juazeirense, Roberto Carlos, ao ser procurado pelo Portal A TARDE, se posicionou. Para o dirigente do Cancão, os comentários do mandatário rubro-negro são para justificar um possível resultado negativo em Juazeiro.

Para mim, esta declaração tem duplo sentido. O que ele quer, na verdade, é justificar para o seu torcedor uma possível derrota do Vitória aqui no Estádio Adauto Moraes Roberto Carlos - presidente da Juazeirense

“Recebi com surpresa a informação das críticas sobre a qualidade do gramado. Não é um dos melhores gramados do mundo, mas também não é o pior. Nós estamos cuidando. O governador Jerônimo Rodrigues sinaliza uma emenda que eu botei recursos, um projeto para a reforma do Adauto Moraes. A prefeitura também vai tratar com prioridade”, complementou.

O deputado estadual ainda afirmou que Fábio Mota se precipitou ao comentar sobre o gramado sem ver a situação de perto. O presidente da Juazeirense tem a expectativa de que o dirigente rubro-negro retire as críticas quando a delegação desembarcar em Juazeiro para o jogo desta quarta-feira, 15, pela 2ª rodada do Baianão.

“É ruim para o futebol da Bahia ter um presidente de um time da Série A do Brasileirão criticando o gramado do Estádio Adauto Moraes sem ver ‘in loco’. Eu tenho convicção que quando ele vier, vai mudar essa imagem e, se for um cara coerente, vai refazer esses comentários”, concluiu Roberto Carlos.

A última vez que o Vitória venceu a Juazeirense no Estádio Adauto Moraes foi em 2017, pela primeira fase do Baianão. Desde então, foram quatro jogos entre as equipes em Juazeiro, com duas vitórias do Cancão e dois empates. A partida desta quarta-feira, 15, está marcada para as 21h30.