Juazeirense e Vitória se encontram após polêmicas envolvendo gramado

Pela segunda rodada do Campeonato Baiano, Juazeirense e Vitória se enfrentam após polêmicas envolvendo o gramado Adauto Moraes, nesta quarta-feira, 15, às 21h30. O local da partida vem sendo alvo de comentários negativos por parte do presidente do Leão, Fábio Mota, que criticou as condições do campo.

Na última sexta-feira, 10, durante uma coletiva de impensa, o comandante do clube rubro-negro revelou o seu descontentamento com o local onde está agendado o jogo. Em fala, Mota disse que o 'Adautão' é o pior gramado de todas as divisões do Brasil.

"Fui para todos os jogos do Vitória desde a Série C, mas o gramado do Adauto Moraes é o pior que há em todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Quando você joga no Adauto Moraes iguala tudo. E eu acho que é de propósito. O gramado lá da minha terra, de Valente, é melhor. É impossível jogar em uma situação daquela", disse o presidente.

No entanto, após a fala de Fábio Mota, o Juazeirense se pronunciou, garantindo que as condições do campo prejudicam ambos os clubes e que a manutenção é responsabilidade da prefeitura.

"O presidente deve estar viajando um pouco, porque outros gramados que enfrentamos também são ruins. Não estamos dizendo que o Adauto Moraes é bom, ele não serve nem para a gente. O estádio, como ele bem sabe, é do município", respondeu a equipe de Juazeiro ao ge.

As equipes chegam para o encontro após resultados diferentes na primeira rodada. O Leão da Barra, diante do Barcelona de Ilhéus, ficou no empate em 0x0, o Cancão, no entanto, venceu o Jequié, fora de casa, por 1x0.