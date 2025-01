Sorteio define grupos da Copa do Nordeste; veja como ficou

Taça da Copa do Nordeste - Foto: Divulgação | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os grupos da Copa do Nordeste 2025. Com o sorteio realizado na noite desta terça-feira, 14, a competição tem início marcado para o dia 22 de janeiro, além das finais previstas para 3 e 7 de setembro.

Ao todo, 16 clubes, que foram divididos em dois grupos, vão participar da competição. Vale mencionar que, em mudança planejada para essa edição, as equipes vão se enfrentar dentro do próprio grupo e não os da outra chave.

Portanto, times como Fortaleza e Ceará, Bahia e Vitória, Sport e Náutico, CRB e CSA, além de Sampaio Corrêa e Moto Club não se cruzam na primeira fase.

O restante segue o mesmo planejamento das edições anteriores, com os quatro melhores de cada grupo avançando para as quartas de finais, que serão disputadas em jogo único, assim como as semifinais. A decisão, por outro lado, é formada por duelos de ida e volta.

Confira os grupos da 13ª edição da Copa do Nordeste:

Grupo A: Sport, Fortaleza, Vitória, CRB-AL, Ferroviário-CE, Altos-PI, Sousa-PB, Moto Club-MA;

Grupo B: Ceará, Bahia, Sampaio Corrêa-MA, CSA-AL, Náutico, Confiança-SE, América-RN, Juazeirense-BA;

A cerimônia realizada no Rio de Janeiro contou com a presença dos representantes das federações estaduais e também de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Confira as datas previstas para cada fase do torneio:

Fase de grupos: 22 de janeiro a 26 de março;

Quartas de final: 4 de junho;

Semifinal: 9 de junho;

Finais: 3 e 7 de setembro.