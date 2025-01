Com Osvaldo, Carpini relaciona 22 atletas para pegar a Juazeirense

Osvaldo será opção para o jogo contra a Juazeirense - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória está pronto para o compromisso contra a Juazeirense, marcado para esta quarta-feira, 15, às 21h30, no Estádio Adauto Moraes, válido pela 2ª rodada do Campeonato Baiano.

O técnico Thiago Carpini convocou 22 jogadores para a viagem ao norte do estado.

A preparação foi concluída na manhã desta terça-feira, 14, e contou com ajustes técnicos e táticos. As novidades são as inclusões do goleiro Gabriel, do lateral-esquerdo Hugo, do volante Willian Oliveira e dos atacantes Fabrício Santos e Osvaldo, que volta a ser utilizado após se recuperar de um tromboembolismo pulmonar.

Quem estará à disposição é o volante Ronald, que se recuperou de um trauma no joelho. Em compensação, o volante Thiaguinho sentiu uma entorse no tornozelo direito e foi vetado pelo departamento médico.

O Leão da Barra estreou no Baianão 2025 com um empate em casa contra o Barcelona de Ilhéus. Vale salientar que a delegação rubro-negra embarca para Juazeiro às 18h30.

Confira a lista de relacionados do Vitória para encarar a Juazeirense:

Goleiros: Alexandre Fintelman e Gabriel Vasconcelos

Laterais: Claudinho, Emerson Buiú e Hugo

Zagueiros: Edu, Caio Vinícius, Zé Marcos e Andrei

Volantes: Dionísio, Edenilson, Léo Naldi, Ronaldo e Willian Oliveira

Meia: Pablo

Atacantes: Bruno Xavier, Fábio Soares, Fabrício Santos, Gustavo Mosquito, Janderson, Lawan e Osvaldo