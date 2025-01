Gabriel é apresentado e esclarece dúvida: "Uma honra estar aqui"

Gabriel Vasconcelos é reforço para o gol do Vitória em 2025

Recém anunciado como novo reforço do Vitória, o goleiro Gabriel foi apresentado a imprensa nesta terça-feira, 14, na Toca do Leão. O arqueiro encerrou qualquer polêmica relação a dúvida sobre sua chegada ao clube, por conta da negociação frustrada de Lucas Arcanjo ao Fluminense. Ele se disse convicto na escolha em vir para o Leão da Barra.

"Glorifico a Deus pela oportunidade, vestir essa camisa enorme, clube em processo de crescimento. Uma honra estar aqui. Negociaçõe começaram antes de acabar o Brasileiro. É normal, eu tinha outras propostas, escolhi com muita convicção estar aqui no Vitória. Sobre as outras situações, eu li coisas e vi coisas e, às vezes, podem ter sido clubes que me queriam e colocaram isso. Mas em nenhum momento teve isso. Estou aqui feliz. Um recado para alguém que estava em outro clube e fez isso. Estou feliz", comentou.

Gabriel comentou sobre a disputa pela posição na meta rubro-negra com Lucas Arcanjo, que tem sido praticamente o titular absoluto na posição nos últimos anos.

"Enxergo com naturalidade. O clube que quer crescer tem que ter essa concorrência em todas as posições. É bom para todo mundo, eleva a concorrência. Chego respeitando, não para tomar o lugar de ninguém. Chego para conquistar o meu espaço, a minha história no clube para, juntos, a gente fazer ano vitorioso. Chego para agregar. Chego para a gente fazer um grande ano", disse animado.

Gabriel foi revelado pelo Cruzeiro e teve experiências em clubes italianos como Carpi, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia, Lecce e Milan, onde atuou com Kaká. Nas seleções de base, jogou também com Neymar no Sul-Americano e na Copa do Mundo Sub-20 em 2011. O novo reforço do Leão foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

"A gente jogou junto nas seleções de base. Com o Kaka joguei junto no Milan. Com o Kaka mantenho contato, temos uma amizade legal. Com o Neymar, não. Os anos se passaram, cada um seguiu rumo. Atletas de um nível espetacular que eu pude trabalhar", falou.

O novo paredão rubro-negro se coloca a disposição e diz que a bagagem no futebol será importante no desenvolvimento do trabalho no Vitória.

"Pela minha experiência na Itália, Europa, a gente acaba atendendo a esse futebol mais moderno que os treinadores gostam. O professor Carpini, com certeza, é assim. A gente tenta corresponder ao que o treinador pede. Estão sendo treinos intensos para, dentro de campo, colocar em prática. Espero conseguir unir isso com o que o professor quer", finalizou.