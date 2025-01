Oficial! Vitória anuncia contratação do goleiro Gabriel Vasconcelos

Gabriel Vasconcelos foi oficializado como reforço do Vitória - Foto: Divulgação | ECVitória

O Vitória anunciou, na noite desta segunda-feira, 13, a contratação em definitivo do goleiro Gabriel Vasconcelos. O jogador de 30 anos disputou a Série A do Campeonato Brasileiro na temporada passada pelo Juventude, mas pertencia ao Coritiba.

O Rubro-Negro desembolsou cerca de R$ 1 milhão para fechar a transferência do atleta, que é o 10º reforço anunciado em 2025. O arqueiro chega para brigar pela titularidade com Lucas Arcanjo, que permanece no Leão da Barra apesar do interesse do Fluminense.

Revelado pelo Cruzeiro, Gabriel chegou a defender equipes do futebol italiano, como Milan, Napoli e Cagliari, e após dez anos atuando na Europa, o goleiro retornou ao futebol brasileiro depois de ser contratado pelo Coritiba em 2022.

Na temporada passada, emprestado ao Juventude, o jogador entrou em campo 46 vezes pelo clube gaúcho.

