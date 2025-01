Ex-atacante do Vitória é anunciado em clube da Série B

Everaldo deixa o Vitória para reforçar o Coritiba - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O atacante Everaldo, que vestiu a camisa do Vitória na temporada de 2024, foi oficialmente anunciado como o novo reforço do Coritiba para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025.

O jogador de 30 anos chega ao clube paranaense por empréstimo até o final deste ano, com a possibilidade de prorrogação do contrato por mais dois anos em definitivo.

O Vitória continuará com parte da responsabilidade financeira do jogador neste primeiro ano de contrato, enquanto o vínculo de Everaldo com o time baiano se estende até o fim de 2025.

| Foto: Reprodução / Coritiba

Desde sua chegada ao Leão, no início de 2024, o atacante disputou 20 partidas e marcou dois gols, sendo um deles contra o Red Bull Bragantino, em duelo direto na luta contra o rebaixamento. Além disso, Everaldo também distribuiu uma assistência com as cores rubro-negras.