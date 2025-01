Clube russo confirma rescisão com Willian José, que será anunciado no Bahia

Willian José vai assinar com o Bahia - Foto: Reprodução / www.spartak.com

Em solo soteropolitano desde o último sábado, 11, o atacante Willian José está prestes a ser oficializado como novo reforço do Esporte Clube Bahia para a temporada de 2025. A confirmação do jogador, que chega com grandes expectativas para a sequência da temporada, é aguardada pelos torcedores tricoloes.

Leia mais:

>> Santa Cruz assina proposta vinculante da SAF por R$ 1 bilhão

>> Vitória atinge 10 reforços em 2025 e se aproxima do orçamento previsto

>> Santi Mingo desembarca em Salvador para assinar com o Bahia

Na manhã de hoje, o Spartak Moscow, da Rússia, divulgou a rescisão amigável de contrato com Willian José, confirmando sua saída do clube russo. O atacante, que chegou ao Spartak em julho de 2024, teve uma passagem discreta pelo time, marcando apenas um gol em sua breve estadia na capital russa.

Официально: «Спартак» расстался с Виллианом Жозе по соглашению сторон 🇧🇷



Бразилец присоединился к нам летом прошлого года и запомнился красивым победным голом со штрафного в кубковом дерби с «Динамо».



Желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере! ❤️🤍 pic.twitter.com/wgqoG95Xz9 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 14, 2025

Antes de ser anunciado oficialmente pelo Bahia, Willian José gerou grande repercussão nas redes sociais ao compartilhar uma postagem relacionada ao Tricolor de Aço, antecipando sua confirmação no clube. O jogador está a caminho da Espanha, em Girona, onde o Esquadrão realiza sua pré-temporada, para formalizar sua transferência de forma oficial ao Esquadrão de Aço, em movimento que promete dar mais força ao elenco comandado por Rogério Ceni.