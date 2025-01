Santa Cruz assina proposta vinculante da SAF por R$ 1 bilhão

Proposta é de R$ 1 bilhão por 90% das ações do Santa Cruz SAF - Foto: Divulgação/Santa Cruz

O Santa Cruz oficializou, na noite desta segunda-feira, 13, a assinatura da proposta vinculante da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), dando um passo importante para a reestruturação do clube. O acordo envolve o valor de R$ 1 bilhão, correspondente a 90% das ações da SAF.

De acordo com o comunicado divulgado pelo clube, o investimento previsto para os próximos 15 anos incluirá a modernização do Estádio José do Rego Maciel (Arruda), do Centro de Treinamento e das categorias de base. O objetivo é garantir que o Santa Cruz retome, de forma gradual, seu lugar nas principais divisões do Campeonato Brasileiro.

Agora, o clube aguarda a finalização da due diligence e dos ajustes burocráticos necessários, como as modificações no plano de Recuperação Judicial e a aprovação pelos credores em assembleia geral. Com isso, será possível concluir a transição e concretizar a gestão da SAF.

Leia mais:

>> Willian José antecipa chegada ao Bahia com postagem nas redes sociais

>> Vitória atinge 10 reforços em 2025 e se aproxima do orçamento previsto

>> Santi Mingo desembarca em Salvador para assinar com o Bahia

O grupo de empresários mineiros que está comprando a SAF do Santa Cruz é liderado por Márcio Cadar e Vinícius Diniz. Eles desembarcaram no Recife na tarde desta segunda-feira para formalizar o acordo. Durante sua visita ao Arruda, assinaram o contrato que marca o início da nova fase do clube.

Vinícius Diniz, um dos principais investidores, tem experiência no setor, tendo sido um dos principais ativos do Grupo FutBraz, que gerenciou a SAF do Athletic Club, de Minas Gerais, entre 2022 e 2024. Durante sua gestão, o clube de São João del Rei conquistou acesso da 3ª Divisão para a elite estadual e dois títulos do Campeonato Mineiro do Interior, além de ter subido da Série D para a Segundona, competição em que disputará em 2025. Já Márcio Cadar é sócio da REAG Investimentos, uma das maiores gestoras independentes do Brasil, com mais de R$ 280 bilhões sob gestão.