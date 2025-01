Vitória atinge 10 reforços em 2025 e se aproxima do orçamento previsto

Vitória ultrapassa R$ 14 milhões em contratações e se aproxima do orçamento previsto - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com o anúncio da contratação do goleiro Gabriel, ex-Coritiba, nesta última segunda-feira, 13, o Vitória chegou ao número de dez reforços confirmados para a temporada 2025. Para fechar o elenco até o momento, o clube baiano investiu R$ 14,2 milhões, valor próximo dos R$ 17,6 milhões previstos no orçamento destinado à chegada de novos jogadores neste ano.

Desses dez reforços, seis não geraram custos ao Rubro-Negro, sendo jogadores que estavam sem contrato ou emprestados sem cláusulas de compra obrigatória. Por outro lado, quatro atletas foram adquiridos por valores expressivos. O maior investimento foi no lateral-direito Claudinho, que custará R$ 5,1 milhões ao Vitória, em negociação com o Criciúma.

Os dez reforços do Vitória em 2025, até o momento, são: Gabriel, goleiro contratado junto ao Coritiba por R$ 1 milhão; Zé Marcos, zagueiro que chegou sem custos; Claudinho, lateral-direito vindo do Criciúma, que custou R$ 5,1 milhões; Hugo, lateral-esquerdo emprestado pelo Botafogo, com opção de compra; Ronald, volante contratado sem custos; Thiaguinho, também volante, adquirido sem custos; Val Soares, volante que chegou sem custos; Bruno Xavier, atacante que também veio sem custos; Wellington Rato, meia contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões; e Fabrício Santos, zagueiro vindo do Levante, que custou 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões).

Em entrevista ao Canal do Dinâmico, o presidente do clube, Fábio Mota, comentou sobre a gestão do orçamento destinado às contratações. Apesar de já ter comprometido a maior parte dos recursos previstos, ele explicou que o planejamento financeiro é flexível e sujeito a alterações.

Leia mais:

>> Santi Mingo desembarca em Salvador para assinar com o Bahia

>> Vitória segue com busca específica no mercado

>> Ex-campeão dos pesos-pesados Tyson Fury anuncia aposentadoria do boxe

“Previsão orçamentária é previsão. O orçamento você pode fazer mudanças. Por exemplo, lá tem R$ 31 milhões em patrocínio. Esse contrato da Bet (Bet7K) pode chegar a R$ 20 milhões por mês. Quando junta com Fatal [Model], Vitória Premia e UniAgro, quase que a gente chegou nisso. Não deve se prender no número, nem a mais, nem a menos”, declarou Mota.

Apesar de já ter investido pesado na formação do elenco, o Vitória segue ativo no mercado da bola. A expectativa é que o clube contrate, pelo menos, mais três atletas até o fechamento da atual janela de transferências, que se encerra em 28 de fevereiro.

“Estamos buscando um centroavante, um meia e outras oportunidades em diferentes posições. As prioridades são meia e centroavante, mas estamos olhando possibilidades de ala, zagueiros, extremos. O mercado vai definir muito como vamos agir”, afirmou Fábio Mota durante uma coletiva na última sexta-feira.

No entanto, o presidente destacou que o clube pretende evitar grandes investimentos nas próximas negociações, devido ao orçamento já comprometido:

“A gente gasta de acordo com o que a gente arrecada. Hoje a gente não tem o que gastar, então encerramos as contratações. Nós compramos o Rato por R$ 5 milhões, vamos pagar metade no final de janeiro com o dinheiro da Bet7K [patrocinadora do clube], depois R$ 500 mil e depois R$ 2 milhões parcelados em dez vezes. A gente pretende trazer mais três atletas para fechar o nosso elenco. Nada caiu do céu, corri atrás do patrocínio, vendi as placas publicitárias e conseguimos essa renda”, finalizou Mota.