Vitória segue com busca específica no mercado

Treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira / ECV / Divulgação

O Vitória tem feito uma janela movimentada e já contratou jogadores para todas as posições, de goleiro à ponta, passando por zagueiros, laterais e meio-campistas. Porém, a vaga de centroavante titular, o camisa 9, segue ainda completamente aberta. O time chegou a negociar, nas últimas semanas, com o centroavante Gonzalo Mastriani, do Athletico Paranaense, rebaixado para a segunda divisão.

Mas, por enquanto, o atleta que chega para começar a temporada na disputa da posição de centroavante é Fabri, que estava no Levante, da segunda divisão da Espanha. Ele foi apresentado, ontem, na Toca, enquanto uma aposta para os desafios de 2025.

Sem o artilheiro Alerrandro, destaque do time no ano passado e que retornou para o Bragantino após o fim do empréstimo ao Rubro-Negro, a equipe treinada por Thiago Carpini tem hoje Janderson, que ainda não se firmou, embora já tenha mostrado potencial, Lawan, revelado na base, e agora Fabri, com experiência no futebol espanhol.

O atacante, canhoto, com característica de velocidade e, sobretudo, versatilidade, teve uma temporada ruim no ano passado, após bons momentos em 2023 e no Celta de Vigo, onde jogou entre 2021 e 2022. Ele não balançou a rede no ano e, como reserva do time, atuou apenas em nove partidas. No ano anterior, porém, balançou a rede quatro vezes.

“Venho de uma temporada que comecei bem, mas sofri um pouco com lesões. Venho com sede e vontade de ajudar o time, para dar o máximo e ajudar da forma que for, com gols ou assistências”, disse Fabri, cria da base do Grêmio e emprestado, ainda cedo, com 20 anos, ao Celta de Vigo da Espanha, onde jogou por uma temporada, marcando sete gols em 30 jogos.

No Rubro-Negro, o jogador vai disputar posição em um setor bastante concorrido, com Osvaldo, Mosquito, Bruno Xavier e Carlos Eduardo, mas tem o triunfo de também atuar como camisa 9.

O atacante revelou não ter preferência por posição no ataque e se colocou à disposição do técnico Thiago Carpini, o qual não conhecia, e do grupo. “O que for da vontade do professor, como extremo ou centroavante, estou aqui para somar e ajudar o time”, falou, acrescentando ainda as suas primeiras impressões sobre o treinador do Leão.

“Não conheço muito bem porque eu já venho de um tempo fora e não dá para acompanhar muito os jogos aqui. É muito difícil acompanhar jogo do Brasil. Estou conhecendo agora. Gostei, é um cara sério, perguntou como eu gosto de jogar, a primeira impressão foi muito boa”, afirmou, abordando ainda a sua expectativa para voltar a jogar no Brasil e vestir o manto rubro-negro.

“Quando surgiu a especulação que poderia chegar alguma proposta do Vitória fiquei empolgado. Já tinha vontade de voltar ao Brasil. Na primeira semana recebi a proposta, nada oficial ainda, e falei que queria voltar ao Brasil”, completou Fabri.

Negociação esfria

O Leão não chegou a um acordo com o Athletico do Paraná para a contratação do centroavante Gonzalo Mastriani em uma negociação de semanas que envolveria o volante Filipe Machado. Com a recusa do clube paranaense, o clube segue na busca para encontrar um substituto para o centroavante Alerrandro, artilheiro do time na temporada passada.

O interesse na negociação era tamanho que o diretor de futebol Manuel Tanajura, do Vitória, comentou abertamente sobre a tentativa de contratar o jogador. “Mastriani não é segredo para ninguém, estamos em busca de um camisa 9. O jogador nos interessa”, disse Tanajura sobre o atleta uruguaio, artilheiro do Furacão, um dos principais destaques da equipe que acabou rebaixada, e que marcou 16 gols em 47 jogos em 2024.