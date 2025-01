Santi Mingo desembarca em Salvador para assinar com o Bahia

Zagueiro chegou à Salvador nesta segunda-feira, 13 - Foto: Reprodução

O zagueiro argentino Santiago Ramos Mingo chegou a Salvador na noite desta segunda-feira, 13, para reforçar o elenco do Bahia. O jogador de 22 anos deve assinar contrato de cinco anos com o Esquadrão, após passar pelos exames médicos de rotina.

Veja o momento da chegada:





Santiago Ramos sem entender NADA!



Imanges da chegada do novo reforço do @ecbahia. Informação divulgada em primeiro mão ✅✍🏻 pic.twitter.com/OR4mClT2Yj — Yuri Santana (@oysantanaa) January 14, 2025

Nascido em Córdoba, na Argentina, Santi deu os primeiros passos no futebol nas categorias de base do Boca Juniors, atuando pelo time Sub-20. Posteriormente, foi contratado pelo Barcelona, onde defendeu a equipe B do clube espanhol. Em sua trajetória, também vestiu a camisa do OH Leuven, da Bélgica, antes de se transferir para o Defensa y Justicia, onde vinha chamando atenção pelo bom desempenho.

Além de sua posição principal como zagueiro, Ramos Mingo também possui experiência como lateral-esquerdo, uma versatilidade que pode ser explorada pelo técnico do Bahia na sequência da temporada. O clube deverá oficializar a contratação do atleta nos próximos dias, após a conclusão dos trâmites necessários, e depois seguirá rumo à Girona, onde o time principal realiza a pré-temporada de 2025.