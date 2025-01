Com tático, Vitória inicia preparação para pegar a Juazeirense

Elenco rubro-negro em atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória deu início a preparação para o compromisso contra a Juazeirense, marcado para esta quarta-feira, 15, às 21h30, no Adauto Moraes, válido pela 2ª rodada do Campeonato Baiano.

Nesta segunda-feira, 13, os grupos 1 e 2 do plantel trabalharam praticamente juntos no CT Manoel Pontes Tanajura.

O grupo 2 se apresentou no turno da manhã e realizou atividades de fortalecimento muscular na academia. Na parte da tarde, os dois grupos trabalharam na Toca do Leão com a camissão técnica.

O grupo 1 foi orientado pelo treinador Thiago Carpini, que comandou um treinamento tático posicional com os onze iniciais que irão a campo contra a Juazeirense. Por fim, atividade de finalização com os atletas.

Os atletas do grupo 2 trabalharam com os assistentes técnicos e fizeram exercícios de finalização e disputas em espaço reduzido.

O assistente Márcio Goiano promoveu um trabalho específico com os zagueiros e o volante Edenilson.

O grupo encerra a preparação na manhã desta terça-feira, 14. Após o almoço, a delegação embarca para o Aeroporto Internacional de Salvador rumo a Juazeiro.