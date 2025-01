Willian José antecipa chegada ao Bahia com postagem nas redes sociais

Willian José, novo atacante do Bahia - Foto: Instagram / willianjose

Antes mesmo de ser oficialmente anunciado pelo Bahia, o atacante Willian José gerou grande expectativa nas redes sociais ao compartilhar uma postagem relacionada ao Tricolor de Aço. A publicação antecipou o que seria sua confirmação como novo reforço do clube, sendo esperada para esta terça-feira, 14, sua chegada à Espanha, onde o jogador seguirá para formalizar sua transferência.

Leia mais:

>> Vitória atinge 10 reforços em 2025 e se aproxima do orçamento previsto

>> Santi Mingo desembarca em Salvador para assinar com o Bahia

>> Vitória segue com busca específica no mercado

O centroavante, que aterrissou em Salvador no último sábado, 11, para realizar exames médicos e assinar contrato, surpreendeu a todos ao "quebrar o protocolo" e conceder uma entrevista exclusiva à imprensa presente no aeroporto. Durante a conversa, Willian José falou sobre sua empolgação com a nova fase no Bahia e sua vontade de ajudar o time a alcançar os objetivos da temporada.

Além do atacante, o Bahia já confirmou outros reforços para a temporada, incluindo os meio-campistas Erick, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, além do atacante Erick Pulga. Para o setor defensivo, o clube espera apenas a conclusão dos exames médicos do zagueiro Santiago Ramos — que já está em Salvador —, de 23 anos, para anunciar oficialmente sua chegada e integrar ao elenco.