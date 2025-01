Bahia gasta valor recorde com reforços para 2025; saiba o total

Esquadrão anunciou quatro jogadores e tem dois atletas aguardando anúncio oficial, mas já estão em Salvador - Foto: Divulgação | EC Bahia

Em busca de um elenco mais robusto para encarar os desafios de 2025, o Bahia contratou, até o momento, seis novos reforços para a temporada.

Sob o comando de Rogério Ceni, o Tricolor segue a sua preparação na pré-temporada em Girona, na Espanha, e conta com novos nomes para dar mais profundidade ao elenco, especialmente após a difícil reta final de 2024, quando o time sofreu com a escassez de opções de reposição.

Com o elenco já em solo espanhol, o Bahia confirma a chegada de quatro atletas, enquanto dois jogadores ainda estão em Salvador para realizarem exames médicos e formalizarem suas contratações. Uma lacuna a ser preenchida, no entanto, continua sendo a posição de goleiro, que ficou vaga reta final do Brasileirão. O clube segue em busca de um novo titular para a meta.

Tricolor de Aço vai desembolsar cerca de R$ 92,2 milhões nos reforços

Contratações confirmadas:

Erick

O volante, uma das principais aquisições do Tricolor, chega ao Bahia até 2029 após um investimento de R$ 28,7 milhões.

Erick Pulga

Outro destaque entre os reforços, o atacante Erick Pulga também assinou com o Bahia até 2029. O clube desembolsou R$ 18,8 milhões para garantir a contratação do jogador.

Rodrigo Nestor

O meia Rodrigo Nestor chega por empréstimo, com opção de compra ao final da temporada em metas consideradas simples. O empréstimo custou R$ 9,8 milhões e o valor total do negócio pode chegar a R$ 40 milhões.

Michel Araújo

O uruguaio Michel Araújo chega por R$ 17,3 milhões e é mais uma opção para o meio-campo.

Aguardando anúncio oficial:

Willian José

Com 33 anos, o centroavante Willian José é um dos reforços de peso do Bahia. O jogador chega ao Tricolor após a rescisão com o Spartak Moscou, e, ao contrário das outras contratações, o clube não precisou pagar nada para contar com o atacante.

Santiago Mingo

O zagueiro Santiago Mingo, que chega do Defensa y Justicia, foi adquirido por R$ 27,4 milhões (4,5 milhões de dólares), para jogar ao lado de Gabriel Xavier. O argentino chegou à Salvador na noite desta segunda-feira, 13.

Goleiro: a prioridade no mercado

Embora o elenco já tenha se reforçado consideravelmente, a diretoria do Bahia segue atenta ao mercado em busca de um goleiro para assumir a titularidade. A vaga na posição ficou em aberto na reta final de 2024, quando Marcos Felipe, Adriel e Danilo Fernandes revezaram a titularidade nos últimos jogos. Nesta segunda-feira, 13, o arqueiro Matheus Magalhães teve seu nome ligado ao Esquadrão. A contratação de um novo goleiro é vista como uma prioridade da direção.