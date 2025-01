Após interesse do Athletico-PR, rival acerta contratação de volante do Vitória

Filipe Machado em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O negócio com o Athletico-PR não andou, mas o volante Filipe Machado seguirá para o Paraná. O Vitória acertou a ida do jogador para o Coritiba, que disputa a Série B do Brasileirão. A informação foi divulgada pelo ge.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, Machado, que tinha contrato com o Vitória até 2026, renovou com o Rubro-Negro até 2027 e foi emprestado ao Coritiba até o fim da temporada 2025. Há uma cláusula de opção de compra ao fim do vínculo.

Leia mais:

>> Ex-atacante do Vitória é anunciado em clube da Série B

>> Vitória atinge 10 reforços em 2025 e se aproxima do orçamento previsto

>> "Quer justificar possível derrota", diz presidente da Juazeirense sobre Fábio Mota

Machado deve se apresentar ao novo clube nesta terça-feira, 14, para realizar exames e assinar contrato. Aos 28 anos, o volante esteve perto de defender o Athletico-PR, em uma negociação que envolvia o atacante Mastriani, mas que não teve um desfecho positivo.

Filipe Machado chegou ao Vitória na segunda janela de transferências do ano passado e entrou em campo em 18 oportunidades, nove como titular e nove saindo do banco de reservas. Antes, o volante defendeu o Cruzeiro em duas passagens. Cria do Grêmio, ele também atuou por Boa Esporte e São José-RS.