Vitória empata sem gols com o Barcelona na estreia do Baianão

Em uma tarde chuvosa, o Esporte Clube Vitória recebeu o Barcelona de Ilhéus na rodada de abertura do Campeonato Baiano de 2025, e empatou por 0 a 0. Neste sábado, 11, a equipe comandada por Thiago Carpini entrou no gramado do Barradão com um time misto, unindo jogadores menos utilizados ao final da última temporada, reforços recém contratados e peças oriundas da base, mas nada foi suficiente para tirar o zero do placar. Com o resultado, ambas as equipes somam apenas um ponto na tabela de classificação.

Jogando diante de sua torcida, o Leão da Barra até tentou furar o bloqueio da equipe de Ilhéus, mas o torcedor rubro-negro deixou o Estádio Manoel Barradas com o grito de gol entalado na garganta.

Os goleiros — Copetti (BAR) e Fintelman (VIT) — foram os grandes destaques do jogo, cada um com uma defesa no limite da linha do gol para evitar que a bola estufasse o fundo de suas metas.