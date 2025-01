Conheça o zagueiro da Liga francesa que interessa ao Bahia

Jubal Júnior defende o Auxerre, da França - Foto: Reprodução / Instagram @jubaljr

Agitando o mercado da bola, o Bahia segue ativo na busca por reforços para a temporada. Após anunciar quatro contratações e encaminhar o acerto com outros dois jogadores, o clube agora demonstra interesse no zagueiro brasileiro Jubal Júnior, de 31 anos, que atualmente defende o Auxerre, da França.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Matheus Gilvan, na sexta-feira (10), o defensor está de saída do time francês, uma vez que seu contrato se encerra em junho de 2025. Além do Bahia, o Santos e outra equipe brasileira também estariam interessados no atleta, embora nenhuma proposta oficial tenha sido revelada até o momento.

A reportagem do Portal MASSA! tentou contato com representantes do jogador para confirmar as negociações, mas até a última atualização desta matéria, não obteve retorno.

Leia mais:

>> Novo reforço do Bahia, William José chega a Salvador

>> Zagueiro argentino é esperado em Salvador para assinar com o Bahia

>> Vitória anuncia atacante e provoca Bahia com arte

Trajetória de Jubal no futebol

Natural de Inhumas, em Goiás, Jubal Júnior é um zagueiro destro com 1,90m de altura, formado nas categorias de base do Vila Nova e revelado pelo Santos, onde atuou até 2015. Naquele ano, decidiu buscar novos desafios na Europa e iniciou sua trajetória em Portugal. Por lá, defendeu clubes como FC Arouca, Vitória Guimarães, Portimonense e Boa Vista, acumulando experiência no futebol europeu.

Foi na França, entretanto, que o defensor consolidou sua carreira. Vestindo a camisa do Auxerre há cinco temporadas, Jubal se destacou pela consistência defensiva. Na atual temporada da Ligue 1, ele já participou de 15 partidas, marcando um gol. Além disso, registrou 29 desarmes, 10 interceptações e 83 cortes. Segundo dados do site Sofascore, o zagueiro ainda venceu 153 ações defensivas, 35 duelos no chão (65%) e 38 disputas aéreas (70%), mostrando um desempenho sólido em campo.