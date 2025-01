Joia do Bahia, Dell 'vale' mais que vários craques mundiais

Multa de Dell ultrapassa a de grandes craques mundiais. - Foto: Divulgação | ECBahia

Destaque do Bahia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jovem Dell tem multa rescisória de cerca de 100 milhões de euros, equivalente à cerca de R$ 640 milhões. Custando mais caro que alguns craques mundiais quando foram postos nos holofotes.

Confira o valor da transferência de alguns astros mundiais:

Haaland:

Carinhosamente apelidado de 'Haaland do Sertão' pela torcida, o valor de Dell ultrapassa a venda do Haaland 'original', que saiu do clube alemão Borussia Dortmund e foi para o Manchester City por 60 milhões de euros, cerca de R$ 325,70 milhões na época;

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland celebrates after scoring his team second goal during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Manchester City at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on May 14, 2024. (Photo by Ben Stansall / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / | Foto: BEN STANSALL

Vini Jr:

Um dos melhores jogadores do mundo, Vinícius Jr. saiu do Flamengo por 45 milhões de euros, aproximadamente R$ 164 milhões na época, indo para o Real Madrid;

Real Madrid's Brazilian forward #7 Vinicius Junior poses with his player of the tournament trophy during the podium ceremony after the 2024 FIFA Intercontinental Cup final football match between Spain's Real Madrid and Mexico's Pachuca at the Lusail Stadium in Doha on December 18, 2024. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) | Foto: KARIM JAAFAR

Rodrygo:

Mais um que o destino foi o clube merengue, o Raio, como é chamado, Rodrygo foi vendido pelo Santos por 45 milhões de euros que valiam R$ 195 milhões na época;

Real Madrid's Brazilian forward #11 Rodrygo celebrates scoring his team's fifth goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Valencia CF at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on November 11, 2023. (Photo by Thomas COEX / AFP) | Foto: THOMAS COEX

Endrick:

Outra promessa que foi para Madrid, Endrick foi levado do Palmeiras por 72 milhões de euros, sendo R$ 409 milhões e o mais caro da lista;

Brazilian forward Endrick Felipe poses during his first appearance as a new Real Madrid player at The Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on July 27, 2024. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) | Foto: JAVIER SORIANO

Estevão:

Outra 'Cria da Academia', Estevão vai para o futebol inglês. Ele foi comprado pelo Chelsea e o vlor total pode chegar a 61,5 milhões de euros, cerca de R$ 356,7 milhões.

| Foto: (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Lamine Yamal:

Joia da La Masia, Yamal tem seu valor de mercado definido pelo Barcelona de 180 milhões de euros, que é aproximadamente R$1.120 bilhão de reais.