Delegado é brutalmente assassinado a tiros em via pública

O delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 14, enquanto caminhava pela Rua Amaro Guerra, no bairro Santo Amaro, zona sul de São Paulo. O crime aconteceu à luz do dia e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o delegado trajando chinelos, bermuda e camiseta, quando é atingido por disparos e cai de bruços no chão. O suspeito, que aguardava a vítima atrás de uma caçamba, fugiu do local em uma motocicleta logo após efetuar os disparos.

Testemunhas que estavam próximas ao local do crime, incluindo trabalhadores de uma obra, buscaram abrigo ao ouvir os tiros.

Josenildo Belarmino, natural de Gravatá, em Pernambuco, havia ingressado na Polícia Civil de São Paulo há apenas sete meses. Em novembro do ano passado, ele foi aprovado em um concurso público para delegado em seu estado natal.

A Polícia Civil ainda não divulgou informações sobre a identidade ou prisão do suspeito, tampouco sobre o possível envolvimento de outros criminosos. O caso segue sob investigação.