Salvador terá ajuda nacional após alerta para eventos climáticos

Cenad monitora situação das chuvas em Salvador - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) da Defesa Civil Nacional entrou em nível laranja (alerta) e começou a fazer contato diário com agências de monitoramento e Defesas Civis estaduais e municipais. Entre as cidades analisadas, o órgão considerou como alta a possibilidade de ocorrência de enxurradas e alagamentos temporários em Salvador, com risco de inundações urbanas causadas por pontos com "drenagem deficiente".

“Seguindo uma determinação do presidente Lula, estamos, por meio da Defesa Civil Nacional, em contato frequente com os governos estaduais de Minas Gerais, São Paulo e Bahia e, também, com as prefeituras das cidades desses estados que foram atingidas por fortes chuvas nos últimos dias”, afirmou o ministro Waldez Góes, que ressaltou inclusive que já conversou com o governador Jerônimo Rodrigues.

Chuvas na Bahia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve a Bahia em alerta laranja, que envolve riscos como o de interrupção do fornecimento de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas, em cenário causado pelas chuvas.

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou ocorrências em 65 cidades baianas, até as 18h da segunda-feira, 13. O órgão ainda soma 236 desabrigados, 878 desalojados e 2 feridos no estado. Os municípios de Jaguaquara, Maiquinique, Itajuípe e Floresta Azul estão em situação de emergência.