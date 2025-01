Presidente da CBF toma decisão sobre vaga na Copa do Brasil para vencedor da 'Lampions'

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - Foto: Photo by MAURO PIMENTEL / AFP

Durante o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste, realizado na noite desta terça-feira, 14, Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), afirmou que o time campeão do Nordestão seguirá com a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. A condição vale também para o vencedor da Copa Verde.

"Disseram que não ia ter a vaga na Copa do Nordeste para a terceira fase da Copa do Brasil. Isso é mentira. Continuará sim tendo a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, assim como também a Copa Verde", garantiu Ednaldo.

Quando divulgou o regulamento específico das copas do Nordeste e Verde, em dezembro, a CBF havia excluído a vaga para os campeões das respectivas competições regionais. Vale salientar também que a entidade máxima do futebol nacional confirmou o retorno da Copa do Nordeste Sub-20.

Na edição de 2024, em que o Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste, o CRB assegurou a vaga na terceira fase da Copa do Brasil, já que o Tricolor já havia garantido a classificação através da Libertadores. O Paysandu conquistou a Copa Verde e também sacramentou a vaga no torneio nacional.