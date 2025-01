CUFA e Sudesb discutem a realização da Taça das Favelas 2025

Representantes da Central Única das Favelas Bahia ao lado do diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto - Foto: Divulgação / Sudesb

A terceira edição da Taça das Favelas Bahia já está prestes a sair do papel. Na manhã desta terça-feira, 14, ocorreu a reunião entre Márcio Lima, presidente estadual da Central Única das Favelas Bahia (CUFA Bahia) e vice presidente da CUFA Brasil, o coordenador da CUFA Lauro de Freitas, Tiago Lima, com diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, já visando a realização da próxima competição.

Além de buscar apoio para a próxima edição da Taça das Favelas, os diretores agradeceram a Sudesb o apoio na realização da edição passada. A competição de 2024 teve 32 times participantes, sendo 16 masculinas e 16 femininas, que representaram 13 Territórios de Identidade da Bahia.

Na reunião, os representantes da CUFA e da Sudesb também discutiram outras parcerias além da Taça das Favelas. A meta é aumentar as políticas públicas por intermédio do Governo do Estado em relação ao esporte.

A Taça das Favelas é realizada desde 2012. A competição tem como objetivo aproximar o esporte dos bairros periféricos das grandes cidades do país.