VÍDEO: Anunciado, Willian José desembarca em Girona para pré-temporada

Willian José e Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Oficializado pelo Bahia na tarde desta terça-feira, 14, o atacante Willian José embarcou para Girona e se juntou ao restante do elenco para dar seguimento à preparação na pré-temporada na Espanha.

O centroavante de 33 anos chegou ao hotel da delegação do Esquadrão de Aço e já se apresentou aos novos companheiros de equipe. Confira o vídeo, gravado pelo Canal do Puco, no Youtube, da chegada do atleta:

[EXCLUSIVO]



Willian José já chegou no hotel da delegação aqui em Girona. Atleta foi tomar banho, já está com a roupa do clube e jantando com os novos companheiros.



Onde tem @ecbahia, tem Canal do Puco pic.twitter.com/2z4X2WIClY — Yuri Santana (@oysantanaa) January 14, 2025

Além de Willian José, o zagueiro Santiago Ramos, que desembarcou em Salvador na noite da última segunda-feira, 13, para fazer exames médicos e assinar contrato, também deve se apresentar em Girona nos próximos dias.