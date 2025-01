Destaque do Bahia na Copinha, Dell tem multa superior a meio bilhão

Dell marcou 4 gols na Copinha - Foto: João Brandino | EC Bahia

Apontado como uma das "joias" da base do Bahia, o atacante Dell vem sendo um dos destaques da equipe nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Com quatro gols e uma assistência em cinco jogos, três deles como titular, o atacante tem mostrado todo seu talento e potencial e tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, equivalente à cerca de R$ 640 milhões. Em sua carreira na base, Dell tem 79 gols .

A performance do jovem jogador foi crucial para a classificação do Bahia, especialmente na vitória contra o Coritiba, quando marcou os dois gols da partida.

Leia mais:

>> Dell marca duas vezes e Bahia se classifica às oitavas da Copinha

>> Artilheiro do Bahia na Copinha, Dell revela: "A palavra certa é Deus"

>> Venda de Thaciano ao Santos é a segunda maior do futebol nordestino

Em entrevista a ESPN, Dell revelou que se sente honrado com o apelido carinhoso de 'Haaland do Sertão', atribuído pela torcida. Para o atacante, a comparação com o artilheiro norueguês é uma grande inspiração.

Dell é destaque da Copinha | Foto: João Brandino | EC Bahia

"Fico muito feliz por receber esse apelido. O Haaland é inspiração para muitos. É um cara que gosto de assistir os vídeos pelo posicionamento tanto fora e também na área. Acho minhas movimentações parecidas com as dele. Tenho algumas outras referências, mas além do Haaland, um atacante que gosto e sempre acompanhei desde a base é o Marcos Leonardo, revelado pelo Santos. Gosto de ver ele jogar", afirmou Dell.

O atacante não é uma novidade para quem acompanha o Bahia nas categorias de base. Com apenas 16 anos, já se destacava como um dos líderes da equipe na conquista do Campeonato Baiano Sub-17. Além disso, Dell teve a oportunidade de representar o Brasil no Sul-Americano Sub-16, onde marcou dois gols em quatro partidas, chamando ainda mais atenção com seu desempenho.