Dell marca duas vezes e Bahia se classifica às oitavas da Copinha

Dell comemora gol sobre o Coritiba - Foto: João Brandino | EC Bahia

Os Pivetes de Aço enfrentaram o Coritiba na manhã desta terça-feira, 14, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atacante Dell marcou dois gols e garantiu a vitória do Bahia por 2 a 0, garantindo a classificação para as oitavas de final da competição.

Leia mais:

>> Venda de Thaciano ao Santos é a segunda maior do futebol nordestino

>> Bahia gasta valor recorde com reforços para 2025; saiba o total

>> Willian José antecipa chegada ao Bahia com postagem nas redes sociais

Foi o quarto gol do ‘Haaland do Sertão’ na Copinha, que agora é vice-artilheiro. Com apenas 16 anos, o atacante é o principal destaque do Bahia no torneio. Agora o Tricolor aguarda para conhecer o adversário da próxima fase, que sairá do confronto entre Cruzeiro e Portuguesa.