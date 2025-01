Venda de Thaciano ao Santos é a segunda maior do futebol nordestino

Thaciano é vendido ao Santos e marca segunda maior venda do Nordeste - Foto: Divulgação / EC Bahia

O meio-campista Thaciano, artilheiro do Esporte Clube Bahia em 2024, se despediu do Tricolor após acertar sua transferência para o Santos. Aos 30 anos, o jogador foi negociado por um valor de aproximadamente 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 32 milhões.

Com a negociação, Thaciano se torna a segunda maior venda da história do futebol nordestino, apenas atrás do lateral Pedro Lima, do Sport, que foi vendido para o Wolverhampton por R$ 61 milhões.

Leia mais:

>> Setre amplia em 50% investimentos no FazAtleta em 2025

>> Ex-atacante do Vitória é anunciado em clube da Série B

>> "Quer justificar possível derrota", diz presidente da Juazeirense sobre Fábio Mota

No acordo, o Santos também se responsabilizou por parte da bonificação relacionada à compra de Jean Lucas, jogador adquirido pelo Bahia do próprio clube paulista no início do ano, pelo mesmo valor em euros. Essa compensação reduz o valor total que o Santos precisará pagar para finalizar a transferência de Thaciano.

Com o acordo, a transferência de Thaciano ultrapassa a de Hércules, que saiu do Fortaleza para o Fluminense por R$ 29 milhões, e coloca o jogador no segundo lugar entre as maiores vendas de atletas oriundos de clubes nordestinos.

Confira as dez maiores vendas de jogadores do futebol nordestino:

Pedro Lima (Sport para o Wolverhampton) - R$ 61 milhões (R$ 42,8 milhões para o Sport)

Thaciano (Bahia para o Santos) - R$ 32 milhões

Hércules (Fortaleza para o Fluminense) - R$ 29 milhões

Jhoanner Chávez (Bahia para o Lens-FRA) - R$ 25,7 milhões

Moisés (Fortaleza para o Cruz Azul-MEX) - R$ 24,5 milhões

Caio Alexandre (Fortaleza para o Bahia) - R$ 24,3 milhões

Lucas Ribeiro (Vitória para o Hoffenheim-ALE) - R$ 16 milhões

Gregore (Bahia para o Inter Miami-EUA) - R$ 15,7 milhões

Zé Rafael (Bahia para o Palmeiras) - R$ 14,5 milhões

Arthur Cabral (Ceará para o Palmeiras) - R$ 12,9 milhões