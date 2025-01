Teve despedida! Bahia oficializa saída de Thaciano, artilheiro de 2024

Thaciano marcou 15 gols pelo Bahia em 2024 - Foto: Divulgação | ECBahia

Artilheiro do Bahia na temporada passada com 15 gols, o meio-campista Thaciano foi anunciado, na noite desta segunda-feira, 13, como reforço do Santos. O jogador terá vínculo contratual até dezembro de 2028 com o clube paulista.

Além de ser oficializado pelo Peixe, Thaciano também recebeu uma homenagem nas redes sociais do Tricolor, que se despediu do atleta de 29 anos. Confira:

"Hoje me despeço desse clube que me acolheu tão bem, me trouxe momentos únicos e especiais. Eu e minha família somos muito gratos por tudo que vivemos aqui. O curioso é que não nasci na Bahia, mas eu e minha família nos tornamos BAHIA! Chegou a hora de partir, mas tenho a sensação de dever cumprido", diz trecho da publicação realizada pelo atleta nas redes sociais.



Já inscrito no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), O jogador já iniciou os trabalhos na pré-temporada e já pode entrar em campo pelo Santos, que entrará em campo na próxima quinta-feira, 16, contra o Mirassol, às 21h30, pelo Campeonato Paulista.