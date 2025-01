Setre amplia em 50% investimentos no FazAtleta em 2025

Augusto Vasconcelos, secretário da Setre - Foto: Ricardo Filho- Ascom/Setre

O investimento no FazAtleta, programa do Governo do Estado de incentivo aos esporte amador olímpico e paralímpico, terá reajuste em 2025. A Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), informou que está previsto para este ano um valor de R$ 15 milhões na iniciativa. Em 2024 foram investidos R$ 10 milhões, o que representa um aumento de 50%.

O programa usa a política de isenção tributária permitindo que empresas apoiem atletas e em contrapartida possam fazer o abatimento de atributos, principalmente o do ICMS.

“Essa é uma política de inclusão, mas também uma política de aposta no alto rendimento. Para as empresas é bom ter a sua marca associada a grandes desempenhos esportivos, mas ao mesmo tempo também é bom para o atleta, é bom para economia baiana e aumenta os investimentos nesta área do esporte”, defendeu o secretário recém-empossado e ex-vereador de Salvador, Augusto Vasconcelos (PCdoB).

Em conversa com o Portal A TARDE, Vasconcelos revelou que a Setre projeta buscar meios para ampliar ainda mais os recursos para a iniciativa.

“A gente tem conversado com todos os segmentos envolvidos, como federações, atletas e patrocinadores. Conversamos também com a Assembleia Legislativa para que a gente possa ampliar ainda mais esses investimentos. É possível que a gente apresente algumas medidas já aperfeiçoando a atual legislação. Mas isso não está no radar de curto prazo, seria algo de médio prazo. A gente precisa de um diálogo mais abrangente”, revelou Augusto em entrevista ao Portal A TARDE.

De acordo com o secretário, o assunto deve ser debatido de forma mais ampla na próxima Conferência Nacional dos Esportes, que deve acontecer no segundo semestre deste ano.

“A gente está conversando em nível nacional com o Ministério do Esporte para que isso possa acontecer. É um momento de reflexão, de organização, de sistematização de propostas para aperfeiçoar a política pública do Esporte no Brasil”, pontuou o titular da Setre.