Augusto Vasconcelos toma posse como novo secretário na Setre

O novo secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) da Bahia, Augusto Vasconcelos (PCdoB), foi empossado pelo governador Jerônimo Rodrigues nesta terça-feira, 7, durante uma solenidade realizada no auditório Zézeu Ribeiro, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).



Reeleito vereador de Salvador com 11.385 votos no último pleito, Vasconcelos deixa o Legislativo Municipal para assumir o comando da SETRE, sucedendo Davidson Magalhães.

Advogado, professor universitário, mestre em Políticas Sociais e especialista em Direito do Estado, Augusto acumula uma trajetória marcada por sua atuação como ouvidor-geral e presidente da Comissão de Trabalho, Emprego e Renda na Câmara Municipal.

Ao assumir a pasta, Augusto agradeceu a confiança do governador Jerônimo Rodrigues e declarou estar motivado para o novo desafio em sua carreira.

“Vamos seguir fortalecendo as políticas públicas voltadas à qualificação profissional, intermediação de mão de obra, atração de novos investimentos e desenvolvimento econômico do nosso estado nas áreas de agricultura, indústria, comércio, serviços, turismo e uma relação muito forte com as questões culturais. Seguiremos também impulsionando a economia solidária e popular, fomentando ainda mais o artesanato e fortalecendo a agenda Bahia do Trabalho Decente nos seus nove eixos, que abrangem a erradicação do trabalho infantil, o combate ao trabalho análogo à escravidão, o fortalecimento da presença das mulheres no mercado de trabalho, o enfrentamento às desigualdades raciais, a inclusão de pessoas com deficiência, a geração de empregos verdes, a valorização do trabalho doméstico, além da saúde e segurança dos trabalhadores, sempre em diálogo com o setor produtivo e o movimento sindical. Fortaleceremos ainda a dimensão do esporte, desde a iniciação esportiva até o alto rendimento, impulsionando a presença de atletas baianos nas grandes competições. Também faremos do esporte uma importante ferramenta de inclusão social e geração de novas oportunidades”, disse.

Entre suas iniciativas como vereador, destacam-se o projeto que instituiu o Dia Municipal do Atleta do Paradesporto, celebrado em 22 de setembro, e a proposta que trouxe para o âmbito municipal a Lei Moa do Katendê, originalmente de autoria da deputada estadual Olívia Santana. A legislação busca valorizar a capoeira como patrimônio cultural, promovendo sua inclusão nas escolas públicas de Salvador.

Em apoio a Augusto, Davidson Magalhães, ex-secretário da SETRE, reforçou a importância de todo o trabalho construído em conjunto até aqui e destacou como a Bahia é referência em políticas de geração de emprego, qualificação profissional e intermediação de mão de obra no país.

“Agora temos continuidade. Colocamos, Augusto, a Secretaria em um novo patamar. Tenho certeza de que você irá muito além disso, porque as condições estão criadas com o governo Lula. Superamos dois anos de pandemia e quatro anos de governo Bolsonaro, que foram extremamente desafiadores. Mas agora as condições políticas são outras. Confio plenamente na sua capacidade, no seu talento e na confiança do coletivo do nosso partido. Com essa equipe que está aí, somada à experiência acumulada, continuaremos fazendo um excelente trabalho na Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda. Seguiremos ajudando o governador Jerônimo a criar marcas significativas em seu governo”, destacou Davidson.