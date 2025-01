Augusto começa trabalho na Setre

- Foto: Divulgação

Augusto Vasconcelos começa hoje à frente da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em solenidade de posse às 9 horas no auditório Zezeu Ribeiro, terceira avenida do CAB, número 310.

Logo após a cerimônia, o novo secretário estará voltado para honrar o convite do governador Jerônimo Rodrigues, na perspectiva de contribuir com a cidadania baiana, contextualizando as ações do novo cenário econômico com a chegada de nova montadora, investimentos na Ferrovia Oeste-Leste e no veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Salvador e construção da ponte Salvador-Ilha de Itaparica.

Na parte qualitativa de seu plano de gestão, Vasconcelos vai levar em alta conta os valores da justiça, promovendo a redução das desigualdades, o do equilíbrio ou moderação, protegendo o meio ambiente por meio do desenvolvimento sustentável.

- Vamos seguir apoiando a cidadania, na busca por ampliar a oferta de emprego, com atenção ao Sine, estrutura criada para ajudar os trabalhadores a fim de conseguir recolocar-se no mercado - afirmou ele.

O secretário pretende incentivar a economia solidária, dada a sua importância dupla, ao estimular a expansão de empreendimentos de pequeno e médio portes, simultaneamente à persuasão para a cidadania aderir ao modelo cooperativado e de articulação em rede, como alternativa viável ao mecanismo de mercado ainda hegemônico.

Vasconcelos também dará atenção ao empenho das equipes na organização do Festival Nordestino de Economia Solidária, com participação de 30 mil pessoas dos nove estados da região; ao Festival Nacional de Artesanato; e à primeira edição do Festival Costa a Costa, com ações previstas para regiões turísticas, utilizando-se o esporte e atrações náuticas para geração de renda.

